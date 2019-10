"Next Level Meat"-Roadshow: Lidl tourt mit veganen Produkten durch Deutschland / Kostenlose Verkostung von drei veganen "Next Level Meat"-Gerichten in 12 Städten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Neckarsulm (ots) -Veganer Genuss für alle: Vom Geschmack und der Qualität derveganen Lidl-Produkte unter der Eigenmarke "Next Level Meat" könnensich jetzt alle Besucher des "Next Level Meat"-Trucks überzeugen, derab Donnerstag durch Deutschland tourt und Halt in 12 Städten macht.Zum kostenlosen Probieren - nur solange der Vorrat reicht - wartenvegane Burger, Bällchen in Tomatensoße und Cevapcici mit Reissalat."Mit der 'Next Level Meat'-Roadshow bringen wir den veganen Trend zuden Menschen in die Städte. Alle, die es bislang versäumt haben,bekommen nun die Möglichkeit, unsere beliebten veganen Lidl-Produktekostenlos zu probieren", sagt Jürgen Achenbach, GeschäftsführerMarketing bei Lidl Deutschland.Stationen der "Next Level Meat"-RoadshowWer die veganen "Next Level Meat"-Produkte bisher noch nichtprobiert hat, sollte das unbedingt nachholen. Die "Next LevelMeat"-Roadshow führt in die folgenden Städte:17. Oktober an den Kapuzinerplanken in Mannheim18. Oktober auf dem Pariser Platz in Stuttgart19. Oktober vor dem Olympia-Einkaufszentrum in München24. Oktober auf dem Burgplatz in Essen25. Oktober auf dem Münsterplatz in Bonn26. Oktober vor den Arcaden in Düsseldorf30. Oktober auf dem Spielbudenplatz in Hamburg1. November in der Kulturbrauerei in Berlin2. November auf dem Jorge-Gomondai-Platz in Dresden7. November auf dem Augustusplatz in Leipzig8. November auf dem Domplatz in Erfurt9. November am Bahnhof in BambergDauerhaft veganes Angebot bei LidlMit der Eigenmarke "Next Level Meat" bedient Lidl die wachsendeNachfrage nach veganen Fleischalternativen. Neben dem "Next LevelBurger" bietet das dauerhafte Lidl-Sortiment inzwischen "Next LevelHack". Neuerdings, jedoch nur aktionsweise, gibt es zudem "Next LevelCevapcici". Grundlage der innovativen "Next Level Meat"-Produkte sindGemüse, Soja- (ausgenommen Cevapcici), Erbsen- und Weizeneiweiß sowieRote-Beete-Saft, wodurch sie der Optik, Textur und dem Geschmack vonFleisch sehr nahe kommen. Lidl arbeitet weiter daran, die "Next LevelMeat"-Produkte in allen Bereichen zu verbessern und das veganeAngebot insgesamt zu erweitern. Dabei bezieht das Unternehmen auchseine Kunden ein, um ihren Wünschen bestmöglich nachzukommen. Vom 24.bis 26. Oktober findet der Lidl-Vegan-Workshop in Berlin mitausgewählten Teilnehmern statt, die sich zuvor über denVegan-Konfigurator beworben haben. Die Produkte, die im Workshoperarbeitet werden, plant Lidl anschließend als Test in die Filialenzu bringen.Weitere Informationen zum veganen Lidl-Angebot unterwww.lidl.de/veganÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell