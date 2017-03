_Next_Level_Marketing - 44. Deutscher Marketing Tag in Frankfurt / Am 23. November 2017 mit über 1.500 erwarteten Teilnehmern Strategien für den nächsten Evolutionssprung des Marketings diskutieren (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die ersten Referenten für das Branchenevent des Jahres fürMarketing-Entscheider und -Profis stehen bereits fest. Mit neuenFormaten und Angeboten für mehr Interaktivität und Live-Erlebnissewird es im Kap Europa Frankfurt am 23. November darum gehen, dasMotto #_Next_Level_Marketing durch zukunftsweisende Konzepte undpraktische Umsetzungserfahrungen aus unterschiedlichen Blickwinkelnzu beleuchten - mit inspirierendem Themensetting u.a. zu InfluencerMarketing, Data Mining, Recruiting und Dynamic Pricing.Von Leipzig nach Frankfurt a.M.Seit der Staffelstabübergabe an Frankfurt auf dem 43. DeutschenMarketing Tag in Leipzig laufen bereits die Vorbereitungen für dendiesjährigen Deutschen Marketing Tag (DMT). Seit 1973 durchgeführt,hat er sich in den letzten Jahren zu einer der bedeutendstenKonferenzen zu aktuellen Fragen rund um Marketing, Vertrieb undService in Europa entwickelt. Neben dem Kongressprogramm am Tagerleben die Teilnehmer auf der feierlichen Abendveranstaltung dieVerleihung des Deutschen Marketing Preises 2017 für eineSpitzenleistung im deutschen Marketing und können im Nachgang auf derAfter-Show-Party ausgiebig feiern. Das bewährte Konzept aus Plenum,parallelen Breakout-Sessions sowie eigenem JuMP-Programm wird indiesem Jahr durch neue Formate und Angebote erweitert, die zurVerstärkung der Interaktivität und des Live-Erlebnisses für dieBesucher beitragen sollen. Beim Marketing-Startup Bootcamp soll es2017 erstmals darum gehen, die Präsentation der Konzepte vierunterschiedlicher Startups von den Zuhörern als Jury beurteilen zulassen.~Konkrete Erfahrungsbeiträge inkl. "Lessons Learned"Das Motto in diesem Jahr: #_Next_Level_Marketing. Damit sollumschrieben werden, dass die Marketing-Funktion an der Grenze zumnächsten Evolutionssprung steht - also Strategien entwickeln muss, umdie Vielzahl an innovativen Instrumenten und Konzepten für deneigenen Unternehmenskontext zu adaptieren und schließlich aucheffizient umzusetzen."Als Branchen-Highlight geht es immer wieder im Anspruch darum,aus einem inhaltlich relevanten und zukunftsweisenden Konzept eineVielzahl an Referenten, Beiträgen - und damit auch Inspirationen -miteinander zu verbinden, die aus möglichst vielen unterschiedlichenPerspektiven jeweils ein Themenfeld beleuchten", so Prof. Dr. Ralf E.Strauß, Präsident Deutscher Marketing Verband. DieOperationalisierung des Mottos gelingt durch die Aufschlüsselung inEinzelthemen, die den Teilnehmern in den Breakout-Sessions einMaximum an Mehrwerten und Ideen zur praktischen Umsetzung eröffnensollen."Es geht nicht um eine Aneinanderreihung beliebiger SuccessStories und darum, die neuesten Trends und Chancen beliebig zuenumerieren als vielmehr um konkrete Erfahrungsberichte aus Sicht derVerantwortlichen inkl. deren persönlicher Erfahrungen und "LessonsLearned", so Prof. Strauß.Erster Blick auf die Breakout-Sessions: Plattformen fürInteraktion, Diskussion und Austausch1. Sinkendes Vertrauen in Marken... was tun? (Purpose DrivenMarketing)2. Sportsponsoring: Effizient oder eher Wunschdenken?3. Künstliche Intelligenz, Bots & Voice Recognition... Ende derApp-Economy?4. Marketing Science meets Practice: Von Big Data zu Smart Data &Analytics5. Marketing-Startup Bootcamp (AdTech & Big Date/Analytics)6. Dynamic Pricing... auf dem Weg zur kundenindividuellenPreisgestaltung?7. Return-on-Marketing-Investment... Wege zur Optimierung8. Content Marketing... die Rückkehr zu alten Tugenden?9. JuMP-Session: Neue Kriterien im Recruiting... Kampf derKlonkrieger vs. individuelle High Professionals?10. Data Driven (Programmatic) Advertising... Goodbye Mediaagenturen?Weitere Informationen und Anmeldung unterwww.deutschermarketingtag.deÜber den Deutschen Marketing Verband e.V.Der Deutsche Marketing Verband (DMV) ist der Berufsverband desMarketing-Managements und die Dachorganisation der mehr als 60Marketing Clubs in Deutschland und der ÖsterreichischenMarketing-Gesellschaft. Er vertritt die Interessen von über 14.000Führungskräften aus marketingorientierten Unternehmen. Seit 1956sorgt der Verband für die Verbreitung des Marketingbewusstseins inWirtschaft und Gesellschaft und sieht sich als die Institution fürpraxisnahe Weiterbildung und Know-how-Transfer.http://www.marketingverband.dePressekontakt:Deutscher Marketing Verband e.V.Sternstraße 5840479 DüsseldorfMarina Droste, Tel.: 0211.864 06-13Annika Holst, Tel.: 0211.864 06-16E-Mail: presse@marketingverband.deOriginal-Content von: Deutscher Marketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell