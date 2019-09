Next Generation Video: WDR und Fraunhofer HHI zeigen deutlich verbesserte Videoqualität auf der IFA 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Köln (ots) -Die Nachfrage nach Videos in höherer Bildauflösung wird in denkommenden Jahren weiter zunehmen. Aus diesem Grund testen der WDR unddas Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut HHI in den kommenden Monatengemeinsam die Möglichkeiten der neuesten Videocodierung nach demnächsten internationalen Standard VVC/H.266.VVC/H.266 wird der Nachfolgestandard von HEVC/H.265. Letzterer istder aktuell modernste und effizienteste Standard zur Videocodierungund kommt zum Beispiel in Smartphones zum Aufzeichnen und Abspielenvon Videos und beim Streaming von hoch aufgelösten Videoinhalten aufdem Flachbildfernseher zum Einsatz. Das Fraunhofer HHI war maßgeblichan der Entwicklung von HEVC/H.265 und seinem Vorgänger AVC/H.264beteiligt und ist dies auch wieder bei dem NachfolgestandardVVC/H.266. Der WDR verspricht sich von der Kooperation in ersterLinie Vorteile für die Zuschauer*innen, sowohl was die Videoqualitätals auch die Kosten bei der Datenübertragung angeht.Mit VVC/H.266 soll in Zukunft eine Datenratenersparnis von bis zu 50Prozent gegenüber HEVC/H.265 möglich sein. Dadurch ist eineeffizientere Datenübertragung im Fest- und vor allem im Mobilfunknetzmöglich, wo die Datenkapazität begrenzt ist. Beispielsweise müssenfür ein 90-minütiges UHD-Video bei der Verwendung von HEVC/H.265aktuell rund 10 Gigabyte an Daten übertragen werden, mit VVC/H.266braucht es nur etwa 5 Gigabyte.Der neue Standard VVC/H.266 wird voraussichtlich im Sommer 2020offiziell verabschiedet. Erste Produkte auf Basis des neuen Standardswerden im Laufe des Jahres 2021 auf dem Markt erwartet. Der WDR unddas Fraunhofer HHI testen aber schon vorher gemeinsam im LaborPrototypen.Erste Ergebnisse können vom 6. bis 11. September auf der IFA amGemeinschaftsstand mit der Deutschen TV-Plattform (Stand 203a, Halle26) besichtigt werden.Es ist nicht die einzige Kooperation, die der WDR derzeit mit Blickauf technische Verbesserungen eingegangen ist. So arbeiten der WDRund das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS auchdaran, wie sich der Fernsehton, was Sprachverständlichkeit undBarrierefreiheit angeht, optimieren lässt.