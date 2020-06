Next Fifteen Communications: Diese Infos sollten Sie kennen!

Der Kurs der Aktie Next Fifteen Communications steht am 13.06.2020, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 370 GBP. Der Titel wird der Branche "Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Next Fifteen Communications nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Next Fifteen Communications-Aktie ein Durchschnitt von 455,73 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 370 GBP (-18,81 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 348,88 GBP, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,05 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Next Fifteen Communications ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Next Fifteen Communications erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Next Fifteen Communications 2 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Next Fifteen Communications vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 370 GBP. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 13,51 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 420 GBP. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 123,43. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Next Fifteen Communications zahlt die Börse 123,43 Euro. Dies sind 153 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 48,85. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.