Ist das alles gewesen, Next Fifteen Communications?

Der Kurs der Aktie Next Fifteen Communications stand am 14.09.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 560 GBP. Der Titel wird der Branche "Werbung" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Next Fifteen Communications nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Next Fifteen Communications ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Media) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 48,14 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 14 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Next Fifteen Communications-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 560 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (560 GBP) ausgehend um 0 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Next Fifteen Communications von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt Next Fifteen Communications mit einer Rendite von 36,13 Prozent mehr als 35 Prozent darüber. Die "Media"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,21 Prozent. Auch hier liegt Next Fifteen Communications mit 38,34 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.