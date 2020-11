Next Era Energy Aktie: Starke Quartalsergebnisse?

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Man habe starke Quartalsergebnisse geliefert, während die noch bestehenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie gemanagt werden – so Next Era Energy sinngemäß mit Vorlage der Zahlen zum 3. Quartal 2020. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie konnte in Q3 2020 sogar um ca. 11% gegenüber dem Vorjahreswert gesteigert werden. Alle der größeren Projekte des Unternehmens seien weiter auf Kurs geblieben („remain on track")



