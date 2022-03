Next Earth und CodeCluster sponsern CCTF Hacker-Wettbewerb

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Budapest, Ungarn, 30. März 2022 (ots/PRNewswire) -Sind Sie der Suche nach einer Herausforderung? Der CryptoCurrency (is) the Flag (CCTF) (https://cryptoctf.org/) Wettbewerb, der von CodeCluster (https://codecluster.io/) und Next Earth (https://nextearth.io/) gesponsert wird, ist vielleicht genau das, was Sie suchen.CCTF ist der größte Hacker-Wettbewerb für Blockchain-Hacker: Die Autoren denken sich dabei realistische Herausforderungen aus, wie sie Kryptographen, Auditoren, Pentestern und Sicherheitsingenieuren täglich begegnen, einschließlich Bitcoin-, Ethereum- und Polkadot-bezogener Aufgaben. Der Wettbewerb findet im Mai statt, aber der Anmeldeschluss für interessierte Spieler ist der 7. April.Next Earth ist das drittgrößte Metaverse-Projekt mit mehr als 30.000 virtuellen Landbesitzern, über 180.000 registrierten Nutzern, mehr als 2.500 Transaktionen und einem Gesamteinkommen von mehr als 10 Millionen Dollar. Die Plattform, die als selbsttragende und selbstregulierte Non-Profit-Organisation zur Unterstützung von Umweltinitiativen auf der Erde gegründet wurde, hat seit ihrer Entstehung im vierten Quartal 2021 bereits 1 Million Dollar an Umweltinitiativen gespendet. CodeCluster ist ein Web- und App-Entwicklungsunternehmen mit Betonung auf Kultur.Warum Next Earth und CodeCluster Crypto CTF sponsernAls Metaverse-Projekt ist Next Earth darauf angewiesen, die Community anzusprechen, um seine Ziele zu erreichen. Es wurden bereits eine Reihe von Werbegeschenken ausgegeben und Projekte durchgeführt, die das Interesse der Community wecken sollten. Das Sponsoring von CCTF ist nur eine weitere Möglichkeit, mit der Krypto-Community in Kontakt zu treten.CodeCluster hat ebenfalls ein großes Interesse am Erfolg der Blockchain-Technologie. Als Web- und App-Entwicklungsunternehmen können sie viel gewinnen, wenn Blockchain zum Mainstream wird. Durch das Sponsoring des CCTF tragen sie dazu bei, dass die besten und klügsten Köpfe an der Entwicklung dieser Technologie arbeiten.Was ist CCTF?Das Konzept des CCTF wurde Anfang 2019 von Six entwickelt, und die erste Runde wurde während der Informationssicherheitskonferenz BsidesBUD gespielt. Seitdem ist bei jeder Veranstaltung die Teilnehmerzahl gestiegen und immer höhere Preise wurden gesponsort. Die Hauptorganisatoren sind Six und Silur. CC7F, die bevorstehende Veranstaltung, wird noch mehr Herausforderungen bieten und ein Preisgeld in Höhe von 15.000 $ für die Gewinner bereithalten.In früheren Spiele wurden Themen wie Kryptographie, Blockchain, Proof of Authority, Smart Contract-Sicherheit, Frontrunning und Infrastrukturschwachstellen von Kryptowährungen, schwache Krypto, Fehlkonfigurationen, geleakte Wallets, BIP-Seeds und falsche RSA-Implementierung behandelt.Worauf warten Sie noch? Wenn Sie Lust auf eine Herausforderung haben, gehen Sie auf die CCTF-Website und melden Sie sich noch heute an!Video - https://youtu.be/RpLoED1mJYMPressekontakt:Fruzsina Lederer,fruzsina.lederer@codecluster.io,+(36)309141467Original-Content von: CCTF, übermittelt durch news aktuell