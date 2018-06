Next Commerce Accelerator geht in die zweite Runde (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Hamburg (ots) -Der Next Commerce Accelerator (www.nca.vc) begrüßt den zweitenJahrgang. Sechs Gründerteams konnten sich einen der begehrten Plätzeim Startup-Beschleunigungsprogramm sichern. Über hundert Bewerbungenaus ganz Europa und Israel gingen ein.Die aufstrebenden Digital Commerce Start-ups werden in denkommenden sechs Monaten intensiv an ihren Geschäftsmodellen arbeiten,ein Kontaktnetzwerk aufbauen, erste Kunden gewinnen und Investorenfür den nächsten Wachstumsschritt ansprechen.Im zweiten Durchgang (Batch) dabei sind:- BasicButler (https://basicbutler.de) aus Kiel revolutioniert denKauf von Herrenunterwäsche. Konkret: die Basics. Basierend aufpersönlichen Stilprofilen verschickt der Einkaufsserviceindividuell kuratierte Boxen mit einem Mix aus T-Shirts,Unterhosen und Socken. Der Kunde entscheidet, was er behält undwas er zurückschicken möchte.- TourScanner (https://tourscanner.co/de) aus Lissabon ist dieerste Suchmaschine für Reiseaktivitäten - eine Plattform, mitder Reisende aus einer Fülle von Ausflügen undSehenswürdigkeiten wählen und Preise vergleichen können. DerKatalog umfasst aktuell über 300.000 Aktivitäten in 155 Ländern.- Localyze (https://www.localyze.de) ist ein dreiköpfigesGründerInnen-Team aus Hamburg mit dem Ziel, internationalenArbeitskräften den Start in einem neuen Land zu erleichtern.Dabei hilft eine SaaS-Lösung, die Expats und Unternehmen mitpersonalisierten Informationen während des gesamtenUmzugsprozesses unterstützt.- Gasido (www.gasido.de) bietet eine B2B-Plattform für den Einkaufvon Industriegasen. Kunden erhalten einen direkten Überblicküber lokal verfügbare Produkte. Die Preise sind transparent, dieKonditionen standardisiert, branchenspezifische Prozesseintegriert. Kunden können die Gase rund um die Uhr direktbeziehen.- SummerFoot (https://mysummerfoot.com) will der führendeOnlineshop für Fußkosmetik werden; das Team entwickelt undvermarktet Fußmasken für glatte Füße ganz ohne Hornhaut.SummerFoot gibt es seit letztem Sommer; ihr erstes Produkt, eineinnovative Fußmaske mit einer einzigartigen Formel, begeistertKunden und Influencer bundesweit. Ein gepflegter undbutterweicher Fuß bedarf einer besonderen Behandlung, so dasSummerFoot Team.- Koop (http://www.joinkoop.com) entwickelt ein kostenlosesB2B-Netzwerk für kleine Unternehmen. Mit diesem können Nutzerihre Einkäufe nachfrageorientiert bündeln, Wissen austauschen,untereinander Geschäfte abwickeln und Dritten den Zugang zuihrem Netzwerk anbieten."Wir können wieder aus dem Vollen schöpfen, denn das Programmspricht sich langsam international rum", so Christoph Schepan,Managing Partner des NCAs. "Wir haben wieder eine perfekte Mischungquer durch das Thema Commerce. In allen Start-ups schlummert riesigesPotenzial, das wir in den kommenden Monaten weiter heben werden.""Schon beim ersten Durchgang konnten wir einige inspirierendeVerbindungen zu Hamburger Handelshäusern herstellen", erklärtInitiator Andreas Mansfeld von der Hamburger Sparkasse. "Das Konzeptdes Accelerators geht voll auf und macht allen Gesellschaftern vielSpaß."Der NCA sucht auch für den nächsten Batch Startup-Gründer mithandelsnahen Geschäftsmodellen, die ein erstes Produkt oder eineDienstleistung vorweisen können und über starke Technologiekompetenzverfügen. Neben klassischen E-Commerce-Angeboten, stehen auchangrenzende Geschäftsideen aus den Bereichen Dienstleistung, Werbungund Technologie im Fokus.Herausragende Gründerinnen und Gründer können sich bis zum 15.Juli unter www.nca.vc/apply bewerben. Batch 3 startet im September2018.Über den Next Commerce Accelerator:Der Next Commerce Accelerator (NCA) ist ein in 2017 gegründetesJoint Venture der Hamburger Sparkasse, HSH Nordbank und der StadtHamburg, das Startups, etablierte Unternehmen und Expertenzusammenführt, um gemeinsam Geschäftsinnovationen im Bereich deselektronischen Handels zu entwickeln. Unter der Leitung von ThorstenWittmütz und Christoph Schepan unterstützt der NCA Startups undGründer-Teams aus Europa und weltweit bei der Entwicklung digitaler,innovativer handelsnaher Geschäftsmodelle. Er bietet nebenBeteiligungskapital von bis zu 50.000 Euro Zugang zu potenziellenKunden und Geschäftspartnern, ein maßgeschneidertes sechsmonatigesTrainings- und Coaching-Programm sowie Räumlichkeiten. Im Gegenzuggeben die Startups Unternehmensanteile zwischen drei und zehn Prozentan die NCA-Gesellschafter ab. Sitz des Programms ist Hamburg.Pressekontakt:Ira TittlerNext Commerce Accelerator GmbHE ira@nca.vcT +49 162 496 45 34Marcus-Andree.SchoeneHamburger SparkasseE marcus-andree.schoene@haspa.deT +49 40 3579 3626Andrea FrahmFrahm & Partner ConsultingE pr@andreafrahm.comT +49 174 190 84 79Original-Content von: Next Commerce Accelerator GmbH, übermittelt durch news aktuell