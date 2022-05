Next Aktie: So könnte es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Am 12.05.2022, 07:01 Uhr notiert die Aktie Next an ihrem Heimatmarkt London mit dem Kurs von 6214 GBP. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kaufhäuser".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,11 Prozent und liegt damit 1,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multiline-Einzelhandel, 3,85). Die Next-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Next ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Next-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 36,09, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,62, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Next-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 6 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (8097,14 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 30,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 6214 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Next eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.