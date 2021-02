NextGen Acquisition Aktie: Elektro-Lkw-Hersteller Xos geht über SPAC an die Börse!

Xos Inc. mit Sitz in Los Angeles, ein Hersteller von elektrischen Nutzfahrzeugen, geht über die SPAC NextGen Acquisition Corp. (NASDAQ:NGAC). Die Transaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit einem Pro-Forma-Eigenkapitalwert von 2 Milliarden US-Dollar, bei einem Preis von 10 US-Dollar pro NextGen-Aktie. Die Transaktion wird Xos einen Bruttoerlös von 575 Millionen Dollar einbringen, einschließlich einer überzeichneten und vollständig zugesagten Stammaktien-PIPE in Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



