NextEra Energy: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Kurs der Aktie NextEra Energy steht am 26.07.2018, 01:50 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 167,75 USD. Der Titel wird der Branche "Elektrische Dienstprogramme" zugerechnet.Nach einem bewährten Schema haben wir NextEra Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Dividende: NextEra Energy hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,61 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,42%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,81 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

