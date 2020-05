NextEra Energy: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Per 24.05.2020, 11:24 Uhr wird für die Aktie NextEra Energy am Heimatmarkt New York der Kurs von 233.85 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektrische Dienstprogramme".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir NextEra Energy einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob NextEra Energy jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für NextEra Energy liegen aus den letzten zwölf Monaten 8 Buy, 3 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 244,2 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (233,85 USD) könnte die Aktie damit um 4,43 Prozent steigen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die NextEra Energy-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. NextEra Energy liegt mit einer Dividendenrendite von 2,4 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Stromversorger"-Branche hat einen Wert von 3,54, wodurch sich eine Differenz von -1,14 Prozent zur NextEra Energy-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die NextEra Energy-Aktie ein Durchschnitt von 240,24 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 233,85 USD (-2,66 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (233,22 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,27 Prozent), somit erhält die NextEra Energy-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. NextEra Energy erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.