NextEra Energy: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie NextEra Energy, die im Segment "Elektrische Dienstprogramme" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.09.2018, 11:45 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 169,24 USD.

Unser Analystenteam hat NextEra Energy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: NextEra Energy erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 9 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu NextEra Energy vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (162,92 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -3,75 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 169,27 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. NextEra Energy erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über NextEra Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält NextEra Energy auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei NextEra Energy beträgt das aktuelle KGV 24,95. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Utilities" haben im Durchschnitt ein KGV von 30. NextEra Energy ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.