NextEra Energy: Aktienanalyse vom 08.07.2018

NextEra Energy weist zum 06.07.2018 einen Kurs von 47,11 USD an der BörseNew York auf. Das Unternehmen wird unter "Versorgungsunternehmen" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir NextEra Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber der Aktie eingestellt. Die Stimmung lag an sechs Tagen im positiven Bereich, während an vier Tagen eine negative Diskussion überwog. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Es sind meist jedoch negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um NextEra Energy diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der NextEra Energy führt bei einem Niveau von 42,23 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 41,76 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist NextEra Energy mit einem Wert von 28,39 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Utilities" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,03 , womit sich ein Abstand von 19 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.