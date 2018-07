NextEra Energy: Aktienanalyse vom 01.07.2018

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Für die Aktie NextEra Energy stehen per 01.07.2018, 07:43 Uhr 168,34 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. NextEra Energy zählt zum Segment "Elektrische Dienstprogramme".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses NextEra Energy auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 25,15 liegt NextEra Energy unter dem Branchendurchschnitt (28 Prozent). Die Branche "Utilities" weist einen Wert von 35,03 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: NextEra Energy schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,66 % und somit 0,77 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,43 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die NextEra Energy-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 10 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu NextEra Energy vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 167,18 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -0,69 Prozent erzielen, da sie derzeit 168,34 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".