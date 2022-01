NextEra Energy-Aktie: Termine für 2022

Weitere Suchergebnisse zu "Nextera Energy":

Für die Aktien des im S&P 500 gelisteten amerikanischen Energieunternehmens mit Firmensitz in Juno Beach “NextEra Energy” ging es seit dem 4. Januar auf Talfahrt. Insgesamt schlossen Energieaktien in den vergangenen Tagen etwas schlechter. Trotz spätem Aufschwung beim Rohöl mussten Energieaktien Rückschläge hinnehmen. Und so gab es auch für die NextEra Energy-Aktie einen Einbruch von rund neun Prozent.

