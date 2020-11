NextChem (Maire Tecnimont Group) und Indian Oil Corporation unterzeichnen erste Absichtserklärung Indiens im Bereich Kreislaufwirtschaft

Mailand (ots/PRNewswire) - Maire Tecnimont S.p.A. gibt bekannt, dass NextChem, die Tochtergesellschaft des Konzerns, die sich mit grüner Chemie und Technologien für die Energiewende befasst, und Indian Oil Corporation Ltd. (IndianOil) heute eine Absichtserklärung für die Entwicklung von Industrieprojekten mit NextChem-Technologien zur Industrialisierung der Kreislaufwirtschaft in Indien unterzeichnet haben. Die Projekte konzentrieren sich auf das Kunststoffrecycling, bei dem Biokraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sowie Kraftstoffe und Chemikalien für die Kreislaufwirtschaft aus nicht recycelbaren Abfällen hergestellt werden.IndianOil ist eine von der indischen Regierung kontrollierte Ölgesellschaft, die an der gesamten Energiewertschöpfungskette beteiligt ist (Öl, Erdgas sowie nicht konventionelle Quellen). Im Rahmen der Vereinbarung werden IndianOil und NextChem gemeinsam Möglichkeiten zur Verwertung von Abfällen entwickeln, für die die NextChem-Technologien für das Upcycling von Kunststoff und die Umwandlung von nicht recyclingfähigem Abfall in Chemikalien ("Waste-to-Chemicals") eingesetzt werden. NextChem, das sich auf die historische Präsenz der Maire Tecnimont Group in Indien stützt (über 2.200 Ingenieure und etwa 3.000 Experten für E&I[1]- in Mumbai), garantiert die technologischen Lösungen sowie bestes Fachwissen für die Entwicklung und Durchführung von Projekten.IndianOil arbeitet im Rahmen seiner Initiative zur Kunststoff-Neutralität an der Entwicklung eines nachhaltigen Geschäftsmodells für ein geschlossenes Ökosystem für Kunststoffabfälle und sucht Partner, die dazu beitragen können, das End-of-Life-Management von Kunststoffabfällen in Indien zu beschleunigen. IndianOil beabsichtigt, neben dem bestehenden Geschäft mit fabrikneuen Polymeren auch Recyclate in sein Produktportfolio aufzunehmen. NextChem entwickelt technologische Lösungen zur Wertschöpfung aus Abfall und fördert diesen Ansatz selbst mit der Erforschung, Förderung, Industrialisierung und Vermarktung eines Portfolios nachhaltiger Technologien.Pierroberto Folgiero, CEO von Maire Tecnimont Group und NextChem, erklärte: "Wir sind wirklich stolz darauf, bei der ersten industriellen Initiative in der indischen Kreislaufwirtschaft mit einem so renommierten Akteur wie der Indian Oil Corporation der Partner der Wahl zu sein. Das Land muss schnellstmöglich ein nachhaltiges System entwickeln, um Abfälle zu recyceln und ihren Wert durch die Umwandlung in Chemikalien zu steigern, indem bestehende Technologien verfügbar gemacht werden. Wir sind in der Lage, diesen Wandel mit unserer Expertise in der Kreislaufwirtschaft und unserer Fähigkeit zur Verwaltung komplexer technologischer Projekte zu unterstützen."Maire Tecnimont S.p.A. ist an der Mailänder Börse notiert und steht an der Spitze eines Industriekonzerns, der im Bereich der Verarbeitung natürlicher Ressourcen führend ist (nachgelagerte Anlagentechnik mit technologischer und praktischer Expertise). NextChem ist im Bereich der Technologien zur Förderung der Energiewende tätig. Die Maire Tecnimont Group ist in 45 Ländern mit 50 Unternehmen vertreten und beschäftigt rund 9.100 Mitarbeiter. www.mairetecnimont.com (http://www.mairetecnimont.com/).1. Elektrotechnik und InstrumentierungLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1326247/Maire_Tecnimont_Logo.jpgPressekontakt:mediarelations@mairetecnimont.itmediarelations@nextchem.itOriginal-Content von: Maire Tecnimont S.p.A., übermittelt durch news aktuell