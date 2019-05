Next2Sun macht Agro-PV wirtschaftlich

Freiburg im Breisgau (ots) - Das Next2Sun Anlagenkonzeptermöglicht es, dass ca. 90% der Solarparkflächen weiterhinlandwirtschaftlich genutzt werden können und erzielt zudem höherespezifische Stromerträge von 5 - 15%. Es schafft somit die Brücke fürlandwirtschaftliche Nutzung und gleichzeitige wirtschaftlicheStromproduktion aus Sonnenenergie.Neues Erzeugungsprofil für die EnergiewendeDas innovative Gestellsystem zur Montage der beidseitiglichtempfindlichen (bifacialen) Solarmodule kommt von dem 2015gegründeten Unternehmen Next2Sun GmbH. Das Besondere dabei ist, dassdie bifacialen Solarmodule senkrecht nach Osten bzw. Westenaufgeständert werden. Durch die senkrechte Ausrichtung derModulflächen entsteht somit ein komplett neues Erzeugungsprofil:Solarstrom mit Erzeugungsspitzen vormittags und abends, d.h. zuZeiten, in denen standardmäßig nach Süden ausgerichtete Anlagen kaumnoch Strom erzeugen.Neue Möglichkeiten im Bereich Agro-PVNeben dem netzdienlichen Stromerzeugungsprofil punktet das Konzeptmit einem geringen Flächenverbrauch. Durch die senkrechteAufständerung der Modulflächen beträgt der Überbauungsgrad lediglich1 %. Die mindestens 10 Meter breiten Reihenzwischenräume ermöglichendie Nutzung herkömmlicher Landmaschinen, sodass eine effizienteArbeitswirtschaft gewährleistet wird. Mit üblichen Arbeitsbreitenkönnen die Solarparkflächen somit parallel durch die Landwirtschaftgenutzt werden. So z.B. als Standweide für Rinder als auch alsGrünlandfläche zur Futterproduktion. Ein weiterer Nutzen liegt in derSchaffung und Erhaltung ökologisch wertvoller Lebensräume. Dadurchkann auch auf die Inanspruchnahme größerer Flächen für externeökologische Ausgleichsmaßnahmen verzichtet werden.Wirtschaftlichkeit des AnlagenkonzeptesDas Next2Sun Anlagenkonzept orientiert sich hinsichtlich derWirtschaftlichkeit an den marktüblichen, konventionellen PV-Systemenals direkte Konkurrenten.Die Investitionskosten sind durch das vertikale Montagesystem undden größeren Flächenbedarf etwas höher. Während eine konventionellesüdausgerichtete PV-Anlage auf einem Hektar Fläche eine Leistung vonca. 700 - 800 kW erzielt, kommt eine bifaciale PV-Anlage wegen dergrößeren Reihenabstände auf etwa 300 - 350 kW. Gegenüberkonventionellen Anlagen erzielt das Next2Sun Anlagenkonzept jedochhöhere spezifische Stromerträge sowie Mehrerlöse bei der Vermarktungdes Stroms an der Börse und die Doppelnutzung der Fläche.Besuchen Sie die Next2Sun GmbH an Ihrem Stand 180 H in der Halle B2 auf der Intersolar.Pressekontakt:Christian MeyerTel.: 0761 45893156email: christian.meyer@next2sun.deOriginal-Content von: Next2Sun GmbH, übermittelt durch news aktuell