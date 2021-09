Nexstar Media Group-Aktie: Präsident handelt mit Unternehmensaktien!

Thomas Carter, Präsident und COO der Nexstar Media Group (NASDAQ:NXST), kaufte und verkaufte am 28. September in großem Umfang Aktien des Unternehmens, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

In einem Formular 4 der U.S. Securities and Exchange Commission heißt es, dass Thomas Carter am 28. September Optionen zum Kauf von 25.000 Aktien der Nexstar Media Group zu einem Preis von 159,49 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung