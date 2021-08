Nexstar Media-Aktie: 130 Millionen Dollar-Übernahme!

Nexstar Media Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nexstar Media Group, Inc. (NASDAQ:NXST), hat die politische Online-Nachrichtenquelle The Hill für 130 Millionen Dollar erworben.

The Hill wurde 1994 als kostenlose Zeitung gegründet, die in Washington, D.C. verteilt wurde. Während die gedruckte Ausgabe immer noch in einer Auflage von 22.000 Exemplaren in der Hauptstadt erscheint und verteilt wird, ist die Online-Ausgabe die größte ...



