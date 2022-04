Nexo: Bitcoin innerhalb eines Jahres bei $100K?

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



mehr >

CEO Antoni Trenchev von der Krypto-Kreditfirma Nexo erwartet, dass Bitcoin innerhalb eines Jahres 100.000 Dollar erreichen wird, berichtet CNBC. Nexo hatte gerade eine "kryptounterstützte" Zahlungskarte in Zusammenarbeit mit Mastercard Inc (NYSE:MA) auf den Markt gebracht. Der Preis von Bitcoin 'muss sich mehr als verdoppeln, damit die Prophezeiung wahr wird. Antoni Trenchev war auch besorgt über die kurzfristigen Aussichten von Bitcoin und deutete an, dass… Hier weiterlesen