Nexen Tires Partner Manchester City wird Meister der englischen Premier League 2017/18

Nexen Tires langjähriger Partner Manchester City Football Clubwird englischer Meister und schließt damit Rekordsaison abSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein weltweitführender Reifenhersteller, freut sich über die offiziellePartnerschaft mit dem Meister der britischen Premier League. Seinlangjähriger Partner Manchester City Football Club (Manchester City)sicherte sich die Meisterschaft der Saison 2017/18 am letztenWochenende.Manchester City siegte am letzten Samstag, den 14. April imWembley Stadium 3:1 gegen Tottenham Hotspur und krönte damit eineerfolgreiche Saison. Mit fünf verbleibenden Spielen zieht ManchesterCity als frühzeitiger Meister mit dem bisherigen RekordhalterManchester United aus der Saison 2000/01 gleich. Manchester Cityfeiert bereits den dritten englischen Meistertitel, alle davon in denletzten sechs Jahren."Als Official Tire Partner von Manchester City beglückwünschen wirden Club ganz herzlich zur vorzeitigen englischen Meisterschaft",sagte Travis Kang, CEO von Nexen Tire. "Nexen Tire hatte als Partnervon Manchester City mit dem englischen Meistertitel und dem Sieg desCarabao Cup erneut eine großartige Saison. Wir freuen uns auf diefortdauernde strategische Partnerschaft mit Manchester City, um mehrFans auf der ganzen Welt zu erreichen und den Bekanntheitsgradunserer Marke zu stärken."Zur Feier des Erfolgs wird Nexen Tire über seineSocial-Media-Kanäle einschließlich Facebook(https://www.facebook.com/NEXENTIRE.GLOBAL/) und YouTube(https://www.youtube.com/user/nexentireglobal) ein Video mit dreiSpielführern von Manchester City veröffentlichen: Vincent Kompany,Ederson Moraes und Benjamin Mendy.Nexen Tire hat im März 2017 seinen mehrjährigen Sponsorenvertragmit Manchester City verlängert und ist der allererste Official SleevePartner in der Geschichte der English Premier League (EPL). DasUnternehmen konnte durch diese Partnerschaft seine globaleMarkenbekanntheit steigern und plant weitere vielfältigeMarketingaktivitäten mit dem Club.Manchester City wird die britische Meisterschaft offiziell am 6.Mai feiern, wenn der Club den Pokal beim Spiel gegen HuddersfieldTown überreicht bekommt. In dieser Saison haben die Spieler des Clubseine unvergleichliche Leistung gezeigt und feierten eine Siegesserievon 18 Spielen in Folge, ein neuer Rekord in der EPL. Im vergangenenFebruar hat die Mannschaft außerdem zum fünften Mal in derVereinsgeschichte den Carabao Cup gewonnen. Nexen Tire hat denSiegeszug von Manchester City als Official Sleeve Partner mitgefeiertund den Club auf dem Rasen unterstützt.Informationen zu Nexen TireDas 1942 gegründete Unternehmen Nexen Tire ist ein globalerReifenhersteller mit Unternehmenszentralen in Yangsan in der ProvinzSüd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). Nexen Tire, einer der amschnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 491Händlern mit Standorten in 141 Ländern in der ganzen Welt zusammen(Stand: Juli 2015) und besitzt drei Fertigungsbetriebe - zwei inKorea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China). Eineweitere Fabrik in Zatec (Tschechische Republik) soll 2018 den Betriebaufnehmen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technik undausgezeichnetem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. DasUnternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion vonUHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefertOE-Reifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund umden Globus. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster unter derVielzahl der weltweiten Reifenhersteller mit der Auszeichnung durchgleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slamfür sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.nexentire.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/678704/Nexen_Tire_s_Partner_Manchester_City_Becomes_Champions_of_the_2017_18_English_Pr.jpgPressekontakt:Edelman KoreaAlicia KimTel.: +82-2-2022-8253Handy: +82-10-9204-0915E-Mail: alicia.kim@edelman.comJiseok JeonTel.: +82-2-2022-8220Handy: +82-10-9800-1108E-Mail: jiseok.jeon@edelman.comJane KimTel.: +82-2-2022-8212Handy: +82-10-4207-4278E-Mail: jane.kim@edelman.comOriginal-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell