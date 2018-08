Nexen Tire verlängert offizielle Partnerschaft mit Manchester City FC für eine weitere Saison der Premier League

- Nexen Tire setzt sein im Jahr 2015 aufgenommenes Sponsoring für dieneue Saison der Premier League fort- Nexen Tire stärkt seine Position und Fangemeinde auf demeuropäischen Markt mit verschiedenen internationalenMarketinginitiativen und verwendet die partnerschaftliche Plattformmit dem Manchester City FCSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Der internationaleReifenhersteller Nexen Tire ist stolz darauf, für die Dauer einerweiteren Saison der Premier League offizieller Partner des ManchesterCity Football Club (Manchester City FC) zu sein, um seine Präsenz aufdem europäischen Markt zu stärken und seine internationaleFangemeinde zu vergrößern. Die Premier-League-Saison 2018/19 starteteam 10. August (alle Zeitangaben in GMT).Nexen Tire ist seit 2015 als Teil seiner aggressivenSportmarketingstrategien Sponsor des Manchester City FC. Nexen Tireunterstützt den Premier-League-Verein bereits in der zweiten Saisonals Sleeve Partner, nachdem das Unternehmen seine mehrjährigePartnerschaft um drei Jahre verlängert hat und im Jahr 2017 der ersteoffizielle Sleeve Partner von Manchester City FC und in der PremierLeague wurde.Wie auch in der letzten Saison werden die Spielertrikots desManchester City FC auf dem linken Ärmel das Logo von Nexen Tiretragen und während der gesamten Saison von einem internationalenPublikum gesehen werden. Als offizieller Partner von Manchester CityFC wird Nexen Tire seine strategische Partnerschaft mit ManchesterCity FC weiter nutzen.Der Manchester City FC schloss die letzte Saison der PremierLeague mit rekordverdächtigen 100 Punkten am oberen Ende der Tabelleab. Alle Augen waren auf den Titelverteidiger gerichtet, als das Teamam 12. August in seinem ersten Spiel in der Premier-League-Saison2018/19 mit 2:0 gegen Arsenal gewann."Wird sind stolz und freuen uns darüber, unseren Titel alsoffizieller Partner von Manchester City FC weiterhin zu führen",sagte Travis Kang, Vorstandsvorsitzender von Nexen Tire. Er fügtehinzu, dass "Nexen Tire Manchester City FC während der Spielsaison2017/18 begleitet hat, in der das Team mit Erfolg den Carabao Cup2017/18 und die Premier League 2017/18 gewann. Wir freuen uns bereitsauf eine weitere erfolgreiche Saison."Nexen Tire hat auf dem europäischen Markt aggressiveSportmarketingstrategien durchgeführt und sein Sponsoring vonManchester City FC hat sich als einer der erfolgreichsten Fälleherausgestellt. Als erster offizieller Sleeve Partner von ManchesterCity FC und der Premier League hat diese spannende Möglichkeitinnerhalb der Premier League eingeführt, wobei seit der letztenSaison eine Reihe von Marken diesem Trend folgen.Nexen Tire plant, seine Beziehung zu Manchester City FC währendder Spielsaison dazu zu nutzen, seine loyale internationaleFangemeinde durch das Einführen von Kontaktpunkten für Kunden zuerweitern, die dazu dienen sollen, dass diese die Marke Nexen Tiredirekt verwenden und erleben können. Im September wird Nexen Tire einEvent für die Fans von Manchester City FC mit verschiedenenProgrammpunkten ausrichten, zu denen unter anderem eineLiveübertragung des Spiels des Vereins im südkoreanischen Seoul, demHeimatland von Nexen Tire gehören wird.Über den Manchester City Football ClubManchester City FC ist ein Verein, der in der englischen PremierLeague spielt und der seine Anfänge im Jahr 1880 als St Mark's WestGorton in East Manchester hatte. Im Jahr 1894 wurde der Vereinoffiziell in Manchester City FC umbenannt und gewann seither denEuropean Cup Winners' Cup, fünf League-Championship-Titel, darunterdrei Premier-League-Titel und fünf FA Cups. Manchester City FC isteines von vier Teams der City Football Group und Partnerverein vonNew York City FC, Melbourne City FC und Yokohama F-Marinos.Unter Manager Pep Guardiola, einem der erfahrensten Manager iminternationalen Fußball, spielt der Verein in der inländischen Ligaund der Champions' League im Etihad Stadion, einem Stadion mit 55.000Sitzplätzen, in dem Manchester City FC seit 2003 beheimatet ist.Heutzutage liegt das Stadion auf dem erweiterten Etihad Campus, zudem auch die City Football Academy gehört, bei der es sich um dasweltweit führende Trainings- und Jugendentwicklungszentrum fürProfiteams handelt, das mitten in East Manchester liegt. Mit demAcademy Stadtion mit 7.000 Sitzplätzen ist die City Football Academyauch der Ort, wo der Manchester City Women's Football Club und dasElite Development Squad tagtäglich trainieren und ihre Heimspieleaustragen.Weitere Informationen finden Sie unter www.mancity.comÜber Nexen TireNexen Tire, gegründet im Jahr 1942, ist ein internationalerReifenhersteller mit Sitz in Yangsan, Provinz Süd-Gyeongsang und inSeoul, Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsendenReifenhersteller weltweit, arbeitet mit 416 Händlern in 136 Ländernauf der ganzen Welt (seit April 2018) und besitzt dreiProduktionswerke -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einesin Qingdao, China. Im Jahr 2018 wird ein weiteres Werk in Zatec inder Tschechischen Republik eröffnet werden. Nexen Tire produziertReifen für PKW, SUVs und Leicht-LKW mit fortschrittlicher Technologieund exzellentem Design. Das Unternehmen konzentriert sich auf auf dieHerstellung von UHP-Reifen unter Verwendung von fortschrittlicherTechnologie. Nexen Tire liefert OE-Reifen für internationaleAutomobilhersteller in verschiedenen Ländern weltweit. WeitereInformationen finden Sie unterhttp://www.nexentire.com/international.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/729622/Nexen_Tire_Manchester_City_FC.jpgPressekontakt:Edelman KoreaAyoung JangTelefon: +82-2-2022-8267Mobil: +82-10-3596-2440E-Mail: ayoung.jang@edelman.comJiseok JeonTelefon: +82-2-2022-8220Mobil: +82-10-9800-1108E-Mail: jiseok.jeon@edelman.comJane KimTelefon: +82-2-2022-8212Mobil: +82-10-4207-4278E-Mail: jane.kim@edelman.comOriginal-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell