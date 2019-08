Nexen Tire verlängert Sponsoring von Eintracht Frankfurt bis zur Saison 2021/2022

- Nexen Tire verlängert den Sponsoringvertrag mit dem deutschenFußballverein Eintracht Frankfurt bis zur Saison 2021/22.- Nexen Tire wird diese Plattform weiterhin nutzen, um seine Präsenzauf dem deutschen Markt zu verbessern.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein globalerReifenhersteller, gab heute bekannt, dass er seinen Sponsoringvertragmit dem deutschen Fußballverein Eintracht Frankfurt um die nächstendrei Jahre bis zur Saison 2021/22 verlängert hat.Mit dem neu verlängerten Vertrag wird Nexen Tire seineMarkenpräsenz in Deutschland mit Hilfe der Bekanntheit von EintrachtFrankfurt, das derzeit in der Bundesliga, der Königsklasse desdeutschen Fußballs, spielt, weiter ausbauen. Das Logo von Nexen Tirewird im Heimatstadion des Vereins über Rundfunkübertragungen,Perimeterboards, Werbespots und mehr sichtbar sein.Zu den neuen Sponsoring-Vorteilen gehören insbesondere der Zugangzur Hospitality Sky Box mit dem Logo von Nexen Tire am Boxeneingang,die Präsenz auf den Video-Off-Boards bei jedem Heimspiel vonEintracht Frankfurt, Werbung auf der Videowand im Stadion und eineAnzeigenseite in jedem Clubmagazin.Nexen Tire ist seit 2012 Partner von Eintracht Frankfurt und führtmit dem Club erfolgreich Sportmarketingaktivitäten durch, um dieBekanntheit der Marke auf dem deutschen Markt zu erhöhen. DiePartnerschaft ermöglichte es dem Unternehmen, sowohl die Fans alsauch Verbraucher in ganz Deutschland zu erreichen. Mit dererweiterten Partnerschaft wird Nexen Tire mit mehr Menschen inDeutschland, Österreich und der Schweiz in Kontakt treten können."Nexen Tire freut sich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wirunsere erfolgreiche Partnerschaft mit Eintracht Frankfurt bis zurSaison 2021/22 fortsetzen werden", sagte John Bosco Kim, Chief ofSales & Marketing NEXEN TIRE Europe s.r.o. "Fußball ist eine derbeliebtesten Sportarten der Welt, und wir glauben, dass er in derDACH-Region das Potenzial hat, um den Verkauf von Reifen erheblich zusteigern. Die Erweiterung der Partnerschaft zeigt unserkontinuierliches Wachstum und ist ein weiterer Meilenstein derSportmarketinginitiativen von Nexen Tire.""Die Kontinuität mit unseren Partnern ist uns ebenfalls sehrwichtig", sagte Arnfried Lemmle, Leiter von Vertrieb und Marketingder Eintracht Frankfurt Fussball AG. Er fügte hinzu: "Wir haben mitNexen Tire einen starken Partner an unserer Seite. Unseresiebenjährige Partnerschaft zeigt einmal mehr das große Vertrauen,das zwischen beiden Seiten besteht."Informationen zu Nexen TireNexen Tire wurde im Jahr 1942 gegründet und ist ein globalerReifenhersteller mit Hauptsitzen in Yangsan, Provinz Süd-Gyeongsang,und in Seoul, Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellstenwachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mit 416 Händlern in136 Ländern auf der ganzen Welt zusammen (Stand April 2018) undbetreibt drei Produktionsstätten - zwei in Korea (Yangsan undChangnyeong) und eine in Qingdao, China. Im April 2019 nahm daseuropäische Werk in Zatec, Tschechien, den Betrieb auf. Nexen Tireproduziert Reifen für PKWs, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge mitfortschrittlicher Technologie und hervorragendem Design. DasUnternehmen konzentriert sich auch auf die Herstellung vonUHP-Reifen, die auf fortschrittlichen Technologien basieren. NexenTire liefert OE-Reifen an globale Automobilhersteller inverschiedenen Ländern der Welt. Weitere Informationen finden Sieunter http://www.nexentire.com/international.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/964124/Nexen_Tire_extends_sponsorship_with_Eintracht_Frankfurt_to_2021_2022_season.jpgPressekontakt:Edelman KoreaJiseok JeonTelefon: +82-2-2022-8220Mobil: +82-10-9800-1108E-Mail: jiseok.jeon@edelman.comSylvia ChangTelefon: +82-2-2022-8283Mobil: +82-10-4950-2535E-Mail: sylvia.chang@edelman.comJane KimTelefon: +82-2-2022-8212Mobil: +82-10-4207-4278E-Mail: jane.kim@edelman.comOriginal-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell