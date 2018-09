Nexen Tire verlängert Sponsoring des tschechischen Eishockey-Teams BK Mlada Boleslav

Nexen Tire verlängert sein mehrjähriges Sponsoring destschechischen Eishockeyteams BK Mlada Boleslav um zwei SaisonsNexen Tire setzt Marketing-Initiativen in Europa fort,insbesondere anlässlich der Eröffnung seiner neuen europäischenProduktionsanlage in der Tschechischen RepublikSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein führenderglobaler Reifenhersteller, meldete im Rahmen seiner aggressivenSportmarketing-Initiativen zur Förderung seiner Markenpräsenz auf demeuropäischen Markt die Verlängerung seines Sponsoring destschechischen Eishockeyteams BK Mlada Boleslav um zwei weitereSaisons.BK Mlada Boleslav, gegründet 1908, spielt in der Extraliga, dieoberste Eishockey-Liga der Tschechischen Republik und eine derführenden Ligen weltweit. Nexen Tire ist bereits seit 2014 einstolzer Sponsor vom BK Mlada Boleslav und hat sich nun entschlossen,sein mehrjähriges Sponsoring in Übereinstimmung mit der weiterenErschließung des europäischen Marktes zu verlängern. Die neue,vollautomatische Produktionsanlage des Unternehmens in derTschechischen Republik wird in Kürze in Betrieb genommen.Somit wird auch in der neuen Saison, die im September begann, dasLogo von Nexen Tire weiterhin deutlich auf den Trikots und Helmen desTeams zu sehen sein. Die Tribüne, Bande und Bänke der Heimspielstättevom BK Mlada Boleslav - Sko-Energo - werden ebenfalls mit dem Logovon Nexen Tire versehen."Wir freuen uns sehr darüber, BK Mlada Boleslav - eines derpopulärsten Eishockey-Teams der Tschechischen Republik - auchweiterhin fördern zu dürfen, sodass wir mit den tschechischenVerbrauchern noch enger in Kontakt treten können", so Nexen Tire."Nexen Tire möchte den direkten Dialog sowie die Interaktion mitKunden auf globaler Ebene durch sein diverses Portfolio anMarketinginitiativen und Partnerschaften im europäischen Markt weiterintensivieren."Nexen Tire hat seine Markenbekanntheit in Europa durchMarketingaktivitäten in verschiedenen Bereichen, einschließlichEishockey, Fußball und Motorsport, kontinuierlich vergrößert. Nebenseiner Rolle als Förderer vom BK Mlada Boleslav war Nexen Tire deroffizielle Partner vom Manchester City FC, Sieger der vergangenenPremier League, und fördert bereits seit mehreren Jahren dendeutschen Bundesliga-Verein Eintracht Frankfurt.Mit Inbetriebnahme von Nexen Tires neuer europäischerProduktionsanlage in der Tschechischen Republik wird das Unternehmenseine Position weiter stärken sowie sein Umsatzwachstum beschleunigenkönnen, da die Lieferung von OE-Reifen (Original Equipment, dt.Erstausrüster) an wichtige europäische Autohersteller ausgedehntwerden kann. Das Unternehmen beliefert aktuell führendeinternationale Autohersteller in Europa mit OE-Reifen, wie z. B.Porsche, Fiat, Renault und Volkswagen, einschließlich seinerTochtermarken Skoda Auto und SEAT.Informationen zu Nexen TireNexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mitHauptsitz in Yangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und in Seoul,Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsendenReifenhersteller der Welt, arbeitet mit 416 Händlern in 136 Ländernauf der ganzen Welt zusammen (Stand April 2018) und besitzt dreiProduktionsanlagen -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) undeine in Qingdao, China. Eine weitere Anlage in Zatec, TschechischeRepublik, wird 2018 betriebsbereit sein. Nexen Tire stellt Reifen fürPKWs, SUVs und Kleinlaster mit fortschrittlicher Technologie undhervorragendem Design her. Das Unternehmen konzentriert sich auch aufdie Produktion von UHP-Reifen, die auf Hochleistungstechnologienbasieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweite Autohersteller inverschiedenen Ländern auf der ganzen Welt. Bitte besuchen Sie fürweitere Informationen http://www.nexentire.com/international.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/745046/Photo__Nexen_Tire_Extends_Its_Sponsorship_of_BK_Mlada_Boleslav.jpgPressekontakt:Edelman KoreaAyoung JangTelefon: +82-2-2022-8267Mobil: +82-10-3596-2440E-Mail: ayoung.jang@edelman.comJiseok JeonTelefon: +82-2-2022-8220Mobil: +82-10-9800-1108E-Mail: jiseok.jeon@edelman.comJane KimTelefon: +82-2-2022-8212Mobil: +82-10-4207-4278E-Mail: jane.kim@edelman.comOriginal-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell