Nexen Tire veröffentlicht Werbetafel am Times Square zurUnterstützung der Sicherheitskampagne des Verkehrsministeriums vonNew York City.Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein weltweitführender Reifenhersteller, gab bekannt, dass sein US-Unternehmen,Nexen Tire USA, sich mit dem Verkehrsministerium von New York Citybei der neuen Fahrersicherheitskampagne "Vision Zero" durch diePlatzierung einer digitalen Anzeigetafel am Times Square, New York,zusammengetan hat."Vision Zero" zielt darauf ab, Fahrer weltweit über sicheresFahren und Fahrzeugwartung zu informieren. In dem am 23. Aprilvorgestellten 15-sekündigen Videoclip zeigt Nexen Tire die 30Millionen Fahrer weltweit, die auf seine Reifen zurückgreifen, um fürihre Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Der Nexen-Reifenspotläuft bis zum 31. Dezember und informiert täglich fast 1,5 MillionenBesucher des Duffy Square im Times Square District überFahrersicherheit."Die oberste Priorität von Nexen Tire war schon immer dieSicherheit, und wir sind stolz darauf, das New YorkerVerkehrsministerium bei seiner Fahrersicherheitskampagne zuunterstützen", sagte Jong Sun Kim, das geschäftsführendeVorstandsmitglied von Nexen Tire USA. "Durch die Möglichkeit, dieBotschaft über Werbetafeln am lebendigsten Touristenort der Welt zuverbreiten, wollen wir unsere Anstrengungen nicht nur bei derEntwicklung hochwertiger und sicherer Reifen, sondern auch bei derSensibilisierung für sicheres Fahren unterstreichen".Ein 15-sekündiger Nexen-Reifenspot wird unmittelbar nach dem"Vision Zero"-Spot des Verkehrsministeriums zu sehen sein. Der Clipwird auch während der berühmten Thanksgiving Parade und dem TimesSquare Silvesterball Drop gezeigt und die Botschaft vonSicherheitsausrüstung und Fahrersicherheit an Touristen aus allerWelt und US-Bürger überbringen, die sie in ihre Heimatstädtemitnehmen werden. Um das komplette Video zu sehen, besuchen Siebitte: https://www.youtube.com/watch?v=iLJ-Zzi44is.Informationen zu Nexen TireNexen Tire, gegründet 1942, ist ein globaler Reifenhersteller mitHauptsitz in Yangsan, Provinz Süd-Gyeongsang, und in Seoul, Südkorea.Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller derWelt, arbeitet mit 491 Händlern in 141 Ländern auf der ganzen Weltzusammen (Stand Juli 2015) und besitzt drei Produktionsstätten - zweiin Korea (Yangsan und Changnyeong) und eine in Qingdao, China. Einweiteres Werk in Zatec, Tschechien, soll bis 2018 in Betrieb gehen.Nexen Tire stellt Reifen für PKWs, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge mitfortschrittlicher Technologie und hervorragendem Design her. DasUnternehmen spezialisiert sich auch auf die Herstellung vonUHP-Reifen, die auf modernsten Technologien basieren. Nexen Tireliefert OE-Reifen an globale Automobilhersteller in verschiedenenLändern auf der ganzen Welt. Im Jahr 2014 gewann das Unternehmenerstmals unter den verschiedenen Reifenherstellern der Welt einenGrand Slam der Top 4 Design Awards. Mehr Informationen finden Sieunter http://www.nexentire.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/688986/Nexen_Tire_Supports_New_York_City_Department_of_Transportation_Safe_Driving_Campaign.jpg