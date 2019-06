Nexen Tire und Plug and Play wollen bei Technologie- und Geschäftsentwicklung zusammenarbeiten

- Nexen Tire und Plug and Play, die weltweit führendeInnovationsplattform, beschließen strategische Partnerschaft- Unternehmen will globales Startup-Netzwerk der Reifen- undMobilitätsbranche mit wegweisenden Technologie- undGeschäftskonzepten aufbauenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein weltweitführender Reifenhersteller, hat eine strategische Zusammenarbeit mitdem Startup-Accelerator Plug and Play verkündet, die weltweit größteunternehmerische Innovationsplattform.Im Rahmen der Initiative, eine Infrastruktur für die zukünftigetechnologische Entwicklung und neue geschäftliche Anstöße zuerrichten, hat sich Nexen Tire mit Plug and Play verbündet. Dermarktführende Accelerator Plug and Play war ein früher Investor inSilicon Valleys bekannteste Firmen, darunter PayPal, Lending Club,Dropbox und SoundHound.Die beiden Unternehmen haben am 13. Juni an Plug and PlaysFirmensitz im kalifornischen Sunnyvale die strategische Partnerschaftbekanntgegeben, um gemeinsame Innovationsarbeit im Reifen- undMobilitätssektor zu leisten. Die Ankündigung erfolgte während derSummer Expo, einer der größten Events bei Plug and Play mit über 500Teilnehmern von führenden OEMs, Automobilzulieferern,Risikokapitalgebern und Startups.Nexen Tire verspricht sich von der Partnerschaft mit Plug and PlayZugang zur nächsten Welle der vielversprechendsten Technologien inder Reifen- und Mobilitätsbranche. Nexen Tire selbst wird sich imRahmen seiner 'offenen F&E-Philosophie' als Partner anbieten,insbesondere gegenüber Firmen, die Reifentechnologie entwickeln.Don Lee, Executive Director des Nexen Tire America TechnicalCenter, sagte: "Nexen Tire begrüßt die Partnerschaft mit Plug andPlay, einer der weltweit führenden Accelerator. Wir versprechen unsdavon eine stärkere globale Präsenz in Sachen Technologie undGeschäft und wollen uns in ein innovatives Unternehmen verwandeln undzum Startup-Ökosystem insgesamt beitragen."Sobhan Khani, Vice President, Mobility & IoT bei Plug and Play,kommentierte: "Wir sind hocherfreut, dass sich ein weiteresUnternehmen unserer Plattform anschließt. Wir hoffen, dass Nexen Tireund Plug and Play auf Grundlage dieser Partnerschaft ein innovativesBusiness-Ökosystem für die Automobilbranche auf den Weg bringenkönnen."Informationen zu Nexen TireDas 1942 gegründete Unternehmen Nexen Tire ist ein globalerReifenhersteller mit Unternehmenssitz in Südkorea. Nexen Tire, einerder am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt, arbeitet mitmehr als 500 Händlern mit Standorten in 137 Ländern in der ganzenWelt zusammen (Stand: Mai 2019) und besitzt vier Fertigungsbetriebe -zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China).Eine weitere Fabrik in Zatec (Tschechische Republik) hat 2019 denBetrieb aufgenommen. Nexen Tire stellt Reifen mit moderner Technikund ausgezeichnetem Design für Pkw, SUVs und Kleinlaster her. DasUnternehmen konzentriert sich zusätzlich auf die Produktion vonUHP-Reifen auf Basis modernster Technologien. Nexen Tire liefertOE-Reifen an globale Autohersteller in zahlreichen Ländern rund umden Globus. Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster unter derVielzahl der weltweiten Reifenhersteller mit der Auszeichnung durchgleich 4 der renommiertesten Design-Awards der Welt einen Grand Slamfür sich verbuchen. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.nexentire.com.Informationen zu Plug and PlayPlug and Play ist eine globale Innovationsplattform. UnserHauptsitz befindet sich im Silicon Valley und wir habenAccelerator-Programme, Corporate Innovation Services und eine eigeneRisikokapitalgesellschaft aufgebaut, um den technologischenFortschritt schneller als je zuvor vorantreiben zu können. Seit derGründung im Jahr 2006 haben wir unsere Programme weltweit erweitertund sind nun an über 20 Standorten weltweit vertreten, um Startupsmit den erforderlichen Ressourcen zu versorgen, damit sie im SiliconValley und darüber hinaus erfolgreich sind. Mit über 10.000 Startupsund 280 offiziellen Unternehmenspartnern haben wir das idealeStartup-Ökosystem für viele Branchen geschaffen. Wir verfügen zudemüber ein Netzwerk aus 200 führenden Risikokapitalgesellschaften imSilicon Valley, die als potenzielle aktive Investoren zur Verfügungstehen, und richten über 700 Networking-Events pro Jahr aus. DieUnternehmen in unserer Community haben bislang mehr als 7 MilliardenUS-Dollar an Finanzierungsmitteln aufgebracht, mit erfolgreichenPortfolio-Exits wie beispielsweise Danger, Dropbox, Lending Club undPayPal. Weitere Informationen finden Sie unterwww.plugandplaytechcenter.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/924486/Nexen_Tire_Plug_and_Play.jpgPressekontakt:Edelman Korea: Jiseok JeonTel.: +82-2-2022-8220Handy: +82-10-9800-1108E-Mail: jiseok.jeon@edelman.comSylvia ChangTel.: +82-2-2022-8283Handy: +82-10-4950-2535E-Mail: sylvia.chang@edelman.comJane KimTel.: +82-2-2022-8212Handy: +82-10-4207-4278E-Mail: jane.kim@edelman.comOriginal-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell