Manchester, England, und Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Nexen Tire unterzeichnet Vertrag über mehrjährige Verlängerung derstrategischen Partnerschaft mit Manchester City- Die neue Zusammenarbeit beinhaltet die in zwei Turnieren siegreicheFrauenmannschaft von Manchester City- Nexen Tire baut seine strategische Plattform für gewagte globaleMarkenwerbekampagnen ausManchester City, ein führender Fußballverein der höchsten Liga imenglischen Fußball (English Premier League, EPL), gibt als ersterEPL-Verein einen offiziellen Partner für Markenwerbung aufTrikotärmeln (Official Sleeve Partner) bekannt. Der bisherige Partnerdes Vereins, der koreanische Reifenkonzern Nexen Tire, hat seinePartnerschaft mit dem Verein erneuert und wird die erste Marke sein,die dieses interessante neue Angebot nutzt, das mit Beginn derPremier-League-Kampagne 2017/18 verfügbar sein wird. Das Logo vonNexen Tire wird auf den Ärmeln des Spieltrikots von Manchester Cityfür sämtliche großen Spiele der Premier League zu sehen sein.Die Partnerschaft wurde außerdem auf den Frauenverein ManchesterCity Women erweitert, dem Sieger bei der Women's Super League und demLeague Cup.Nexen Tire hat sich in den letzten Jahren darauf konzentriert,verschiedene Marketingplattformen zu etablieren, die mit derErweiterung seiner globalen Präsenz einhergehen. Durch den Ausbaudieser Partnerschaft wird Nexen Tire sämtliche seiner neuenPartnerschaftsangebote und -vorrechte voll ausnutzen können, um seineweltweiten Geschäfte und seine Marke zu erweitern.Die Partnerschaft wurde bei einer Unterzeichnungszeremonie in derCity Football Academy in Manchester City gefeiert, bei derFührungskräfte von Nexen und Manchester City sowie der VereinsmanagerPep Guardiola und die City-Stars Gabriel Jesus, Ilkay Gündogan undJill Scott anwesend waren.Im Rahmen der Partnerschaft wird Nexen Tire auch weiterhin beiallen Premier-League-Spielen sowie bei nationalen Pokalspielen vonManchester City vertreten sein, was die internationale Sichtbarkeitund Präsenz der koreanischen Marke unterstützt.Nexen Tires Partnerschaft mit dem Verein begann im August 2015 undhat seither zahlreiche denkwürdige Nutzungsmöglichkeiten und Inhalteabgeworfen, darunter Fußball-Herausforderungen mit den wichtigstenSpielern des Vereins Raheem Sterling, Kelechi Iheanacho und Nolito."Als koreanisches Unternehmen ist es für uns eine Ehre, die erstePartnerschaft für eine Markenpräsenz auf dem Ärmel eines EPL-Vereinsbekanntgeben zu dürfen, und zwar mit einem der besten Fußballvereineder Welt, Manchester City, und damit Fußballfans in aller Welt dieMarke Nexen Tire vorzustellen", soTravis Kang, CEO von Nexen Tire."Indem Nexen Tire die Partnerschaft zwischen Manchester City undNexen Tire als wesentliche strategische Marketingplattform nutzt,rechnet es damit, den Wert seiner Geschäfte als globales Unternehmensteigern zu können. Die erstklassigen Produkte von Nexen Tirehinterlassen immer wieder einen starken Eindruck bei Kunden in allerWelt."Ferran Soriano, Chief Executive von Manchester City, merkte an:"Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unsere erfolgreichePartnerschaft mit Nexen Tire fortsetzen werden. Wir von ManchesterCity versuchen immer, unseren kommerziellen Partnerschaften einenoriginellen Ansatz zu verleihen, gute Beziehungen aufzubauen undtolle Inhalte für unsere Fans zu schaffen. Wir freuen uns besondersdarüber, dass wir als erster Verein der Premier League einen OfficialSleeve Partner gefunden haben. Nexen ist eine interessante undwachsende Marke, und wir freuen uns sehr darüber, dass wir unsereZusammenarbeit erweitert und ausgebaut haben."Derzeit implementiert Nexen Tire verschiedene Aktivitäten imSportmarketing, um die Bekanntheit der Marke zu steigern und seineleistungsorientierte Technologie weltweit vorzustellen.Pressekontakt:James Shapland+44(0)20-3047-2339Original-Content von: Nexen Tire and Manchester City Football Club, übermittelt durch news aktuell