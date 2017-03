Nexen Tire richtet '2017 Purple Summit, Manchester' für weltweite Geschäftspartner aus

- Nexen Tire baut die soliden Geschäftsbeziehungen mit seinenBusinesspartnern auf der ganzen Welt weiter aus- 'Purple Summit'-Marketingkampagne wird laufend für denoffensiven Ausbau weiterer Geschäftspartnerschaften genutztSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein weltweittätiger, führender Reifenhersteller, hat den '2017 Purple Summit,Manchester' ausgerichtet, um das Engagement für seine weltweitenPartner zu demonstrieren.Der 'Purple Summit' -- eine integrierte Marketing-Kampagne vonNexen Tire - wurde von Nexen Tire ins Leben gerufen, um dieBeziehungen zu seinen weltweiten Businesspartnern zu fördern und zustärken und die Präsenz des Unternehmens auf dem Weltmarkt zuerhöhen. Vor Ort trafen sich diesjährig wertgeschätzteGeschäftspartner aus 34 Ländern.Nexen Tire hatte gemeinsam mit Handelspartnern aus der ganzen Weltverschiedene aufregende Aktivitäten auf die Beine gestellt, um denTeilnehmern eine Grundlage für die Schaffung solider Bindungen zuvermitteln. Den Rahmen bildete ein lockeres gemeinsamesWillkommensdinner, gefolgt von Konferenzen in der Manchester CityFootball Academy, die Nexen Tires spannende globaleMarketingaktivitäten und die erstklassige High-End-Qualität seinerProdukte aufzeigten. Im Anschluss fand ein mitreißendes Fußballspielzwischen Manchester City und dem FC Liverpool im Etihad Stadiumstatt, dem Heimstadion des Manchester City F.C.Das Match wurde als 'Special Sponsor's Spieltag' von Nexen Tireals einem der Hauptsponsoren des Vereins in mittlerweile zweiterSaison ausgerichtet. Dem Spiel kam besondere Bedeutung bei, da NexenTire und der Manchester City F.C. gerade das Sponsoring für diehistorisch erste Markenwerbung auf Trikotärmeln der EPL (EnglishPremier League) bekanntgegeben haben, und damit auf eine nochstärkere Beziehung bauen können. In der Halbzeit fand ein Nexen TireSkills Challenge statt, bei dem ausgewählte Fans sich daran versuchenkonnten, durch einen Nexen-Reifen zu kicken, um besondere Preise zuergattern."Wir sind stolz darauf, den '2017 Purple Summit, Manchester' fürunsere weltweiten Geschäftspartner und Kunden ausrichten zu können,um tiefgehende und langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen",erklärt Travis Kang, CEO von Nexen Tire. "Wir werden auch weiterhinin unsere Partnerschaften investieren und die Beziehungen mit unserenPartnern und Kunden auf der ganzen Welt ausweiten".Informationen zu Nexen TireDas 1942 gegründete Nexen Tire ist ein globalesProduktionsunternehmen für Reifen mit Unternehmenszentralen inYangsan in der Provinz Süd-Gyeongsang und Seoul (Südkorea). NexenTire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller der Welt,arbeitet weltweit mit über 390 Händlern mit Standorten in 140 Ländernzusammen (Stand Dezember 2016) und besitzt drei Fertigungsbetriebe -zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und einen in Qingdao (China).Der Betrieb einer weiteren Produktionsstätte in Zatec (TschechischeRepublik) wird 2018 aufgenommen. Nexen Tire produziert Reifen fürPersonenwagen, SUV und Kleinlaster mit modernster Technologie undExzellenz in punkto Design. Das Unternehmen konzentriert sichebenfalls auf die Produktion von UHP-Reifen, die aufSpitzentechnologie basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen an weltweittätige Autohersteller in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt.Im Jahr 2014 konnte das Unternehmen als erster Reifenherstellerüberhaupt mit vier der weltweit wichtigsten Design Awards der Brancheeinen Grand Slam für sich verbuchen. Für weitere Informationenbesuchen Sie bitte http://www.nexentire.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/480118/Nexen_Tire_2017_purple_summit.jpgPressekontakt:Edelman Korea: Jiseok Jeon+82-2-2022-8220/ +82-10-9800-1108jiseok.jeon@edelman.comSeungok Choi+82-2-2022-8246/ +82-10-4330-6647seungok.choi@edelman.comAndy Park+82-2-2022-8270/ +82-2-5967-9328andy.park@edelman.comAmanda Kim+82-2-2022-8250Mobil: +82-10-7502-1801E-Mail: amanda.kim@edelman.comOriginal-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell