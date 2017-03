Nexen Tire gestaltet die globale Webseite um

Nexen Tire gestaltet die eigene Webseite um, damit diese alsContent-Drehscheibe genutzt werden kann und um das digitale Potenzialzu unterstützenSeoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein führenderweltweit tätiger Reifenhersteller, hat heute die Lancierung der neuenauf Digitalisierung ausgerichteten globalen Webseite bekannt gegeben.Auf der erneuerten Webseite können die Besucher auf eine Vielfaltan Informationen über Nexen Tire zugreifen, beispielsweise Produkte,Dienstleistungen, allgemeine Informationen über Reifen, Neuheiten undKampagnen sowie Informationen über das Unternehmen in einer stärkerauf die Digitalisierung ausgerichteten Art und Weise. Besucher ausaller Welt erhalten ebenfalls Inhalte von Nexen Tire, die aufFacebook, YouTube oder im Rahmen verschiedener Blogs hochgeladenwurden, und können Inhalte der Webseite mit anderenSocial-Media-Plattformen teilen."Die erneuerte Webseite, die als wichtiger digitalerMarketingkanal von Nexen Tire dient, stellt eine Fülle an Inhaltenüber die Meilensteine des Unternehmens auf eine angenehmere Art undWeise bereit, damit wir besser mit den Kunden in Kontakt tretenkönnen", sagt Nexen Tire.Zudem können die Kunden auf der Webseite die Eigenschaftenzwischen den Produkten über die neue Registerkarte "Key PerformanceIndicator Function" einfach vergleichen.Die mit einer Interaktiven Benutzeroberfläche ausgestatteteWebseite wurde optimiert für verschiedene digitale Geräte wie PC,Mobile und Tablet. Die Web-Zugänglichkeit wurde durch die Optimierungder Suchmaschine ebenfalls verbessert, wodurch man einfacher durchdie Informationen navigieren kann."Im Bestreben, durch digitale Kanäle näher bei den Kunden zu sein,werden wir mit diesen weiterhin via Soziale-Medien-Kanäle undMailing-Dienste sowie die Unternehmenswebseite interagieren."Mehr Details über die erneuerte Webseite von Nexen Tire (inEnglisch und Koreanisch) finden Sie unter folgender Adresse:www.nexentire.com.Über Nexen TireNexen Tire wurde 1942 gegründet und ist ein weltweit tätigerReifenhersteller mit Sitz in Yangsan, Süd-Gyeongsang, und Seoul,Südkorea. Nexen Tire, einer der weltweit am schnellsten wachsendenReifenhersteller, arbeitet mit 390 Händler in 140 Länder auf derganzen Welt zusammen (Stand: Dez. 2016) und besitzt dreiProduktionsstätten -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) undeine in Qingdao, China. Der Betrieb einer weiteren Produktionsstättein ?atec, Tschechische Republik, wird 2018 aufgenommen. Nexen Tireproduziert Reifen für Personenwagen, SUV und Kleinlaster mitSpitzentechnologie und Exzellenz punkto Design. Das Unternehmenkonzentriert sich ebenfalls auf die Produktion von UHP-Reifen, dieauf Spitzentechnologie basieren. Nexen Tire liefert OE-Reifen anweltweit tätige Autohersteller in verschiedenen Ländern auf derganzen Welt. Im Jahr 2014 gewann das Unternehmen als ersterReifenhersteller überhaupt die vier weltweit wichtigsten DesignAwards der Branche. Mehr Informationen erhalten Sie unterhttp://www.nexentire.com.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/477706/Photo__Nexen_Tire_Revamps_its_Global_Website.jpgPressekontakt:Edelman Korea - Jiseok JeonTel.: +82-2-2022-8220Mobile: +82-10-9800-1108E-Mail: jiseok.jeon@edelman.comSeungok ChoiTel.: +82-2-2022-8246Mobile: +82-10-4330-6647E-Mail: seungok.choi@edelman.comAndy ParkTel.: +82-2-2022-8270Mobile: +82-2-5967-9328E-Mail: andy.park@edelman.comAmanda KimTel.: +82-2-2022-8250Mobile: +82-10-7502-1801E-Mail: amanda.kim@edelman.comOriginal-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell