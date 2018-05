Nexen Tire feiert mit Manchester City den Gewinn der Meisterschaft in der englischen Premier League

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Nexen Tire, ein weltweitführender Reifenhersteller, kann mit Stolz den Titel "OfficialPartner of the Premier League Champions" (offizieller Partner desPremier-League-Meisters Champions tragen. Als langjähriger Partnerdes Manchester City Football Club (Manchester City) feierte dasUnternehmen am 6. Mai gemeinsam mit dem Club die Pokalübergabe zumGewinn der Meisterschaft 2017/18 in der English Premier League (EPL)."Für Nexen Tire ist das als Partner des Clubs eine weiteregroßartige Saison - mit dem Sieg von Manchester City in derenglischen Premier League und beim diesjährigen Carabao Cup. Wirfreuen uns darauf, unsere strategische Partnerschaft mit ManchesterCity fortzusetzen, worüber wir mehr Fans auf der ganzen Welterreichen und die Aufmerksamkeit für unsere Marke verstärken können",sagte Travis Kang, CEO von Nexen Tire.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/688385/Nexen_Tire_English_Premier_League_Champions_Manchester_City.jpgPressekontakt:Jane KimTelefonnummer: +82 10 4207 4278E-Mail: jane.kim@edelman.comOriginal-Content von: Nexen Tire, übermittelt durch news aktuell