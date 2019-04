Nexcelom Bioscience stellt auf der AACR den Cellaca(TM) MX vor

Finanztrends Video zu



Atlanta (ots/PRNewswire) -Der Cellaca(TM) MX nutzt die innovative Zellanalysetechnik vonNexcelom für korrekte Messungen von Zellprobenkonzentration,Lebensfähigkeit und Morphologie. Zu den Funktionen des Cellaca(TM) MXgehören:- Brightfield- und Fluoreszenzbildzytometrie- Analyse der Lebensfähigkeit der Zelle mittels Trypanblau ODERFluoreszenzfarbstoffen- 24 Proben werden bereits ab 48 Sekunden verarbeitet und abgebildet- Es ist nur eine Zellprobe von 25 µL erforderlich- 4 Anregungslichtquellen mit 5 Emissionswellenlängen für dieErkennung- SBS-Plattenformat- Bereit zur Automatisierung für robotergesteuerte IntegrationDr. Jean Qiu zufolge, dem CTO von Nexcelom, konzentriert dasUnternehmen sich darauf, höchst genaue Zellzählung mit hoherGeschwindigkeit zu ermöglichen, um zur Beschleunigung anderertechnischer Fortschritte beizutragen. Eine solche Anwendung ist dieRNS-Sequenzierung einer einzelnen Zelle zwecks Vergleich derTranskriptome einzelner Zellen zur Feststellung vonKrankheitsmechanismen. Ein entscheidender Faktor für den Erhalt vonDaten einzelner Zellen mit hoher Qualität ist die Qualität und dieAnzahl der Zellen pro Experiment. Es ist wichtig, in einerheterogenen Population nicht nur die Anzahl der Zellen und derenGesundheitszustand zu kennen, sondern zudem den spezifischen Zelltyp.Ein weiterer Bereich, der großen Nutzen sehen wird, ist das Feld derZelltherapie.Eine schnelle Analyse auf Anzahl und Lebensfähigkeit der Zellenmit einer extrem kleinen Probe macht Cellaca(TM) MX geeignet fürTröpfchen-Transkriptomanalyse einzelner Zellen, die genutzt wird, umprimäre Proben aus Menschen- und Tiermodellen zu analysieren.Dr. Kristie Barth, Immunologin bei Evelo Biosciences, kommentiertedies mit den Worten: "Der Cellaca(TM) MX hat die Zeit für dieProbenverarbeitung unserer Ex-vivo-Präparate dramatisch reduziert.Zuvor benötigten wir 5 Mitarbeiter und 7 Stunden, um die Zellen zuzählen und für Downstream-Assays aufzubereiten. Jetzt brauchen wirnur noch 3 Mitarbeiter und 4 Stunden. Mit Cellaca(TM) MX sparen wirnicht nur Zeit und verbessern unsere Effizienz, sondern es verbessertunsere Probenqualität. Die Zellen werden nicht mehr länger auf Eisgelagert, bis sie gezählt werden können. Damit wird der Daten-Outputfür unsere Anwendungen bei proteomischer, genomischer undFlow-Zytometrie genauer."Information zu Nexcelom: Nexcelom Bioscience LLC hat seinenHauptsitz in Lawrence (Massachusetts) und ist Hersteller derinnovativen Bildzytometrie-Produkte Cellometer®, Cellaca(TM) MX undCeligo® zur Zellanalyse. Die Produkte von Nexcelom automatisierenzeitraubende Verfahren und ermöglichen Wissenschaftlern so, sichweniger auf das Verfahren und mehr auf die Forschungsergebnisse zukonzentrieren. Kontaktieren Sie Nexcelom Bioscience unter +1978-327-5340 oder besuchen Sie www.nexcelom.comPressekontakt:Dr. Kapil Kumar, (978) 483-8191, kkumar@nexcelom.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/843776/Nexcelom_Cellaca_MX.jpgOriginal-Content von: Nexcelom Bioscience, übermittelt durch news aktuell