NexPoint Residential: Aktienanalyse vom 27.06.2018

NexPoint Residential weist zum 26.06.2018 einen Kurs von 28,18 USD an der BörseNew York auf.

Die Aussichten für NexPoint Residential haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,43 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt NexPoint Residential damit 7,01 Prozent über dem Durchschnitt (10,42 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Real Estate" beträgt 10,42 Prozent. NexPoint Residential liegt aktuell 7,01 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der NexPoint Residential-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 26,1 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (28,18 USD) deutlich darüber (Unterschied +7,97 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (27,25 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,41 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der NexPoint Residential-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Die NexPoint Residential-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei NexPoint Residential haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".