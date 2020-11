Newsmax-Aktie: Zukunft mit Donald Trump?

In einem Interview mit Variety sagte der CEO des konservativen Nachrichtenportals Newsmax Media Inc., Christopher Rudy, dass Newsmax nicht aktiv danach strebt, sich selbst zu verkaufen. Ein Bericht des Wall Street Journal behauptete, dass die Private-Equity-Firma Hicks Equity Partners plane, den Kabelkanal von Newsmax zu erwerben. Rudy sagte jedoch, dass er bereit sei, den scheidenden Präsidenten Donald Trump in einer wöchentlichen Sendung zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung