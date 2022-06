Newron-Aktie: Zwischenergebnisse!

Zwischenergebnisse zeigen Verbesserung der Psychosesymptome bei Patienten mit chronischer Studie 014 ist die erste internationale Studie mit einem New Chemical Entity (NCE) Antipsychotikum als Zusatztherapie bei TRS, mit Auswirkungen auf die Behandlung von TRS-Patienten. Newron veranstaltet heute um 15 Uhr MEZ/ 9 Uhr ET eine Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und Medien Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron") (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches… Hier weiterlesen