Newomij optimiert gemischtes Immobilienportfolio auf Yardi

Die niederländische Immobilienorganisation verwaltet nun Wohn- undGeschäftsimmobilien mit einer vollständig vernetzten, Cloud-basiertenSoftwarelösung.Amsterdam (ots/PRNewswire) - Newomij hat Yardi® (https://www.yardi.com/nl/?utm_source=press_release&utm_campaign=Newomij) zu seinemTechnologiepartner für die Optimierung des Managements seiner Wohn-,Büro- und Einzelhandelsimmobilien ernannt. Das Unternehmensportfoliomit über 3.600 Wohneinheiten und 125.000 QuadratmeternGewerbeimmobilien sowie 17 Einzelhandelsimmobilien ist nun auf derPlattform Yardi Voyager® (https://www.yardi.nl/products/property-management-software/?utm_source=press_release&utm_campaign=Newomij) live."Der Erfolg dieser Implementierung bedeutet, dass wir dasImmobilienmanagement, die IM-Konsolidierung, die Instandhaltung, dasRechts- und Dokumentenmanagement optimiert haben", sagte Robert-Janvan Hamersveld, Chief Financial Officer von Newomij. "Wir profitierenvon den Vorteilen, unser Geschäft aus einer Hand zu führen und dieArt und Weise, wie wir unsere Immobiliendaten nutzen, um eineverbesserte, transparentere Berichterstattung über unser gesamtesUnternehmen zu liefern."Die zweite Phase der Implementierung von Newomij Yardi umfasstRENTCafé (https://www.yardi.nl/products/rentcafe/?utm_source=press_release&utm_campaign=Newomij), für Marketing- undLeasing-Dienstleistungen rund um Wohnimmobilien; COMMERCIALCafé (https://www.yardi.nl/products/commercialcafe/?utm_source=press_release&utm_campaign=Newomij), ein Self-Service-Portal und eine App fürgewerbliche Mieter; sowie Voyager-Module zur Abwicklung vonAuftragskalkulationen, Budgetierung und Erstellung von Prognosensowie für Geschäftsdatenanalyse."Mit großer Freude haben die erste Phase der Markteinführung vonVoyager bei Newomij, einem der größten privaten Immobilienunternehmender Niederlande, abgeschlossen", sagte Neal Gemassmer, Vice Presidentof International bei Yardi. "Nun freuen wir uns darauf, zusätzlicheLösungen zu implementieren, die das Erlebnis für kommerzielle undprivate Interessengruppen weiter verbessern."Erfahren Sie mehr darüber, wie Yardi Immobilien- undInvestmentkunden(https://www.yardi.eu/?utm_source=press_release&utm_campaign=Newomij)in ganz Europa unterstützt.Über NewomijNewomij wurde vor 60 Jahren gegründet und besitzt und betreibt eingemischtes Portfolio aus Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien.Das Wohnungsportfolio besteht aus über 3.600 Einheiten in denNiederlanden, die teilweise reguliert sind. Newomij besitzt weitere400 Wohneinheiten in Deutschland. Weitere Informationen finden Sieunter newomij.nl. (https://www.newomij.nl/home.html)Über YardiYardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investment- undProperty-Management-Software für Immobilienunternehmen aller Artenund Größen. Yardi wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in SantaBarbara, Kalifornien. Das Unternehmen betreut weltweit Kunden überseine Niederlassungen in Australien, Asien, dem Mittleren Osten,Europa, Nordafrika und Nordamerika. Weitere Informationen finden Sieauf Yardi.com/NL. (https://www.yardi.com/nl/)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpgPressekontakt:Martin GednyYardi Systems Inc.+44 (0) 1908 308400Martin.Gedny@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuell