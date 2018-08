Newocean Energy: Das macht sprachlos!

Für die Aktie Newocean Energy stehen per 24.08.2018 1,9 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Newocean Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Nach einem bewährten Schema haben wir Newocean Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Newocean Energy wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Newocean Energy von 1,9 HKD ist mit +2,7 Prozent Entfernung vom GD200 (1,85 HKD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,79 HKD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,15 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Newocean Energy-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Utilities") liegt Newocean Energy mit einer Rendite von -11,42 Prozent mehr als 65 Prozent darunter. Die "Utilities"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 53,11 Prozent. Auch hier liegt Newocean Energy mit 64,52 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.