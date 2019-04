Newocean Energy: Kam das wirklich unerwartet?

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Newocean Energy per 17.04.2019, 21:36 Uhr bei 2,19 HKD. Newocean Energy zählt zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Nach einem bewährten Schema haben wir Newocean Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 6 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Newocean Energy. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Newocean Energy daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Newocean Energy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Newocean Energy liegt mit einem Wert von 4,26 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 94 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 71,86. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Newocean Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 5,86 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +15,69 Prozent im Branchenvergleich für Newocean Energy bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,86 Prozent im letzten Jahr. Newocean Energy lag 15,69 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.