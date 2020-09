Newmont: Das ist nicht ungefährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Der Kurs der Newmont-Aktie ist in den letzten Tagen stärker zurückgekommen. Am Freitag wurde dabei mit dem Tagesschlusskurs unterhalb des 50-Tagedurchschnitts bei 65,24 US-Dollar ein Verkaufssignal generiert. Es hat sich in dieser Woche bestätigt, denn der Newmont-Kurs ist weiter unter den EMA50 zurückgefallen und hat gestern ein neues Tief bei 62,51 US-Dollar ausgebildet.

Mit ihm ist der Kurs bereits unter das



