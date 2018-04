Newmont Mining verfehlt bei den Umsätzen die Prognosen, übertrifft sie bei den Ergebnissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Die Newmont Mining Aktie verliert am Donnerstag im europäischen Handel (Frankfurt) ca. 1 %. Grund für diese Entwicklung könnte zum einen ein schwacher Goldpreis sein, aber auch die Ergebnisse, die das Unternehmen am Vortag per erstes Quartal 2018 präsentierte. Dabei hat man die Umsatzprognose der Analysten von 1,86 Mrd. US-Dollar mit insgesamt erzielten 1,82 Mrd. verfehlt. Im Vergleich zum Vorquartal wies ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.