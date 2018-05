Newmont Mining: Der Trend hält an! Stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Newmont Mining konnte in den vergangenen Tagen einen weiteren Kursaufschwung bewerkstelligen. Die Aktie ist zwar nur langsam, aber immerhin etwas gestiegen und hat damit neue Zwischenhochs erreicht. Konkret: Das Top 34,19 Euro vom 29. Mai ist schon wieder Geschichte, wenn es in den kommenden Tagen auf diese Weise weiter aufwärts geht. In den kommenden Wochen dann sollte die Aktie keine namhaften ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.