Newmont Mining: Der Stand der Dinge!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Liebe Leser,

der Goldpreis bekommt in diesem Jahr keinen Fuß in die Tür. Grund dafür könnten die sich verringerten geopolitischen Risiken sein, sowie die verhaltene Inflationsentwicklung. Der US-Dollar entwickelte sich in diesem Jahr zwar schwächer, jedoch sind die Aussichten, was die weitere Entwicklung angeht, vor allem im Zuge der US-Steuerreform sowie der Straffung der US-Geldpolitik noch unklar.

Dementsprechend vermochte der Goldpreis Minenwerte kaum zu unterstützen. Die Performance dieser fiel größtenteils auf unternehmensspezifische Faktoren zurück, wie etwa das Produktionsvolumen oder die Entwicklung bei den Produktionskosten. Auch die zukünftigen Pläne und Projekte dürften die einzelnen Werte beeinflusst haben. Barrick Gold und Goldcorp können zwar beide auf langfristig betrachtet solide Pipelines verweisen, allerdings sieht es kurz- bis mittelfristig im Vergleich zu einigen der Peers eher schwach aus.

Produktion steigt, Kosten auf Kurs

Newmont Mining hat per drittes Quartal 2017 als einer der wenigen Goldproduzenten innerhalb der Gruppe Senior Miners eine steigende Produktion von 7 % auf 1,3 Mio. Unzen verzeichnet. Die Produktionsguidance wurde bestätigt. Man will in 2017 5-5,4 Mio. Unzen produzieren. Die aktuelle Projektpipeline gehört zu den stärksten innerhalb der Peer Group. Im vergangenen Jahr starteten bereits zwei Projekte mit der kommerziellen Produktion. In diesem Jahr startete ein weiteres und für das nächste Jahr wird ebenfalls der Start eines Projekts für die kommerzielle Produktion erwartet.

Bei den Kosten (AISC) konnte Newmont Mining allerdings nicht ganz überzeugen. Diese stiegen leicht um 1,9 % auf 943 US-Dollar je Unze. Im Vergleich zum Vorquartal ergab der Anstieg 6,7 %. Die Kostenguidance, die im zweiten Quartal nach unten angepasst worden ist, wurde bestätigt. Man will in 2017 AISC von 900-950 US-Dollar je Unze erreichen. Trotz des Anstiegs im dritten Quartal wurde der obere Bereich der Spanne bereits erreicht.

Sowohl mittel- als auch langfristig solide Pipeline

Die starke Pipeline von Newmont Mining beinhaltet insgesamt neun neue Projekte, die im vergangenen Jahr starteten. Die Produktion soll in den nächsten fünf Jahren deutlich steigen und die Kosten damit auf 750 US-Dollar je Unzen drücken. Aufgrunddessen sind Analysten durchwegs positiv gestimmt. 61 % aller befragten Analysten bewerten die Aktie derzeit mit “Kaufen”. Es gibt keine “Verkaufen”-Bewertungen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.