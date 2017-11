Newmont Mining: Die Pipeline kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Liebe Leser,

Newmont Mining hat in der vergangenen Woche die Quartalsergebnisse veröffentlicht. Anders als Barrick Gold konnte Newmont Mining die Analysteneinschätzungen übertreffen. Das Unternehmen erzielte ein Ergebnis je Aktie von 0,35 US-Dollar und einen Umsatz von 1,88 Mrd. US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag dabei 0,02 US-Dollar über der Schätzung, die Schätzung für den Umsatz wurde um 20 Mio. US-Dollar übertroffen. Dennoch gab die Aktie im Anschluss an die Ergebnisse nach, was größtenteils an den höheren Kosten sowie dem tieferen Goldpreis gelegen hat. Die All-In-Sustaining Costs stiegen von 925 auf 943 US-Dollar.

Fokus liegt auf der Produktion

Die Produktion von NM lag per Q3 2017 bei 1,3 Mio. Unzen und damit 7 % höher als im Vorjahr. Insbesondere die Produktion in den im vergangenen Jahr kommerziell gestarteten Projekten in Merian und Long Canyon trugen zum Anstieg bei der Produktion bei. Die Guidance für die Produktion liegt bei 5-5,4 Mio. Unzen. In den ersten neun Monaten wurden bereits 3,9 Mio. Unzen produziert. Am 31. August hat das Tanami Projekt den Status kommerziell erreicht. Dieses Projekt könnte die Produktion auch im vierten Quartal zusätzlich auf hohen Level halten.

Eine der größten Projektpipelines

Da NM innerhalb der Peers auf eine der größten Projektpipelines verweisen kann, dürften die Aussichten nicht nur kurzfristig positiv sein, sondern auch langfristig. Im vergangenen Jahr sind die zwei oben genannten Projekte kommerziell gestartet. In diesem Jahr startete das Tanami-Projekt. Voraussichtlich in 2018 wird das Projekt Northwest Exodus ebenfalls kommerziell starten. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits angekündigt, vier weitere Projekte zu finanzieren, die insbesondere die Lebensdauer der Minen in Ahafo, Yanacocha und Twin Creeks verlängern sollen. Sollten diese Projekte starten, rechnet NM damit die AISC in den ersten fünf Jahren auf 750 US-Dollar je Unzen zu drücken.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.