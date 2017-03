Newmont Mining: Analyse des Geschäftsberichts (Teil 3)

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Lieber Leser,

im ersten Teil und zweiten Teil unserer Analyse des Newmont Mining (NEM) Geschäftsberichts haben wir festgestellt, dass die Einschätzungen beim Gewinn je Aktie per Q4 2016 verfehlt wurden. Hingegen wurden die Einschätzungen beim Umsatz und beim EBITDA übertroffen. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass NEM zwar die Produktionskosten auch in 2016 weiter reduzieren konnte, für die nächsten beiden Jahre jedoch vorübergehend mit höheren Kosten rechnet. Wir schauen uns in diesem Teil zum einen die finanzielle Verschuldung an sowie die Analysteneinschätzungen und schließen damit die Analyse ab.

Finanzielle Verschuldung deutlich gesenkt

Wie die Peers Barrick Gold, Yamana Gold und Goldcorp konnte auch Newmont Mining die finanzielle Verschuldung in 2016 weiter reduzieren. Die Nettoverschuldung beläuft sich Ende 2016 auf 1,9 Mrd. US-Dollar und konnte damit um etwas mehr als 45 % gesenkt werden. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen zwei Drittel der gesamten Nettoverschuldung abbauen. Der finanzielle Leverage bei Newmont Mining liegt damit deutlich unter dem der Peers Barrick Gold, Yamana Gold und Goldcorp. Damit erreicht NEM eins der besten Kreditratings unter den Minenbetreibern.

Was sagen die Analysten voraus?

Insgesamt elf von neunzehn befragten Analysten vergeben der NEM-Aktie ein „Kaufen“-Rating und sieben bewerten die Aktie mit „Halten“. Credit Suisse und J.P. Morgan Analysten bewerten die Aktie mit einer klaren Kauf-Empfehlung mit jeweils einer Kursprognose zwischen 51-53 und 41-43 US-Dollar je Aktie. Hingegen bewertet die Citigroup den Wert mit „Neutral“ und vergibt ein Kursziel von 34 US-Dollar je Aktie.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse