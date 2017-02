Newmont Mining: Analyse des Geschäftsberichts (Teil 1)

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Lieber Leser,

in der vergangenen Woche haben wir uns den Geschäftsbericht von Barrick Gold etwas genauer angeschaut. Der Minenbetreiber hat die Analysteneinschätzungen beim Gewinn je Aktie übertreffen können. In dieser Analysereihe schauen wir uns den Geschäftsbericht des Konkurrenten Newmont Mining (NEM) an. Dabei gehen wir zunächst auf den Gewinn je Aktie sowie andere Kennzahlen ein. Darüber hinaus schauen wir uns die Entwicklung der Produktion und der Produktionskosten, die Entwicklung bei der finanziellen Verschuldung sowie die aktuellen Analysteneinschätzungen an.

Gewinn je Aktie verfehlt Einschätzungen

NEM konnte per Q4 2016 die Analysteneinschätzungen nicht übertreffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,25 US-Dollar gegenüber einer Erwartung von 0,33 US-Dollar je Aktie. Die Umsätze hingegen blieben über den Erwartungen. Sie betrugen per Q4 2016 1,8 Mrd. US-Dollar. Zum Vergleich: Barrick Gold und Goldcorp konnten die Schätzungen der Analysten bei Gewinn je Aktie übertreffen, während Yamana Gold sowohl bei den Gewinnen als auch bei den Umsätzen enttäuschte. Den verfehlten Gewinn je Aktie begründet das Unternehmen mit vorübergehend höheren Produktionskosten in zwei Minen. Im nächsten Teil schauen wir uns die Produktion- sowie Produktionskosten an.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse