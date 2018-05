Newmont Mining Aktie: Das ist eine große Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Newmont Mining hat in den vergangenen Wochen eine starke Aufwärtsfahrt geschafft. Die Aktie befindet sich nach Meinung der charttechnischen Analysten in einem deutlicheren Aufwärtstrend, der zwar langsam verläuft, aber eine eindeutige Perspektive aufweist. Zuletzt ging es ausgehend von 30 Euro Ende März um immerhin 10 % nach oben. Die Kurse sind jetzt im langsameren Aufwärtsmarsch an der Grenze bei 34 Euro ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.