Newmont Mining Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

An der Heimatbörse New York notiert Newmont per 05.05.2022, 23:03 Uhr bei 73.39 USD. Newmont zählt zum Segment "Gold".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Newmont auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Newmont hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,02 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2.75%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,27 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Newmont wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 7 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 3 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Newmont liegt im Mittel wiederum bei 77,4 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 73,39 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 5,46 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Newmont insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Newmont-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 62,9 USD. Der letzte Schlusskurs (73,39 USD) weicht somit +16,68 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 76,26 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,76 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Newmont ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Newmont-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.