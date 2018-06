Newmont Mining Aktie: Fast schon traumhaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont Mining":

Newmont Mining konnte zuletzt in den Sitzungen die bisher erreichten Zwischenhochs nicht mehr ganz verteidigen. Dennoch sind die Aussichten nach Meinung der charttechnischen Analysten weiterhin erstklassig. Immerhin konnte die Aktie in allen charttechnischen Dimensionen den Aufwärtstrend verteidigen. Die Kurse haben die Unterstützung in Höhe von 32,50 Euro bestätigt. Zudem ist trotz eines kleinen Rücksetzers die Chance groß, dass zumindest 30 Euro ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.