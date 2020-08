Newmont Mining Aktie: Details zur Dividende!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Wenn der Goldpreis steigt, dann ist das tendenziell erfreulich für die Aktionäre von Newmont Mining – einem Riesen unter den Goldminen-Unternehmen. Was vielleicht nicht so bekannt ist: Newmont Mining fördert auch Kupfer, Silber, Zink und Blei. Das Unternehmen hat sich Vorkommen in Nord- und Süd-Amerika sowie Afrika und Australien gesichert. Die Größe von Newmont Mining wird auch daran ersichtlich, dass es



