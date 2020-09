Newmont: Darauf kommt es jetzt an!

Weitere Suchergebnisse zu "Newmont":

Der Kurs der Newmont-Aktie erreichte am 5. August bei 72,22 US-Dollar ein neues Hoch. Anschließend ging der Wert in eine Konsolidierung über. Sie hat den Kurs in den letzten Wochen mehrfach auf den 50-Tagedurchschnitt zurückgeführt. Obwohl der EMA50 dabei mehrfach leicht verletzt wurde, konnte er von den Bullen dennoch insgesamt behauptet werden.

Gelungen ist den Käufern auch, den Kurs zur Seite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung